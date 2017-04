Míssil da Coreia do Norte explodiu "quase imediatamente" depois de ser lançado

Um míssil balístico norte-coreano "explodiu quase imediatamente" depois de ter sido lançado na manhã de domingo, disseram autoridades militares dos EUA, menos de um dia depois de o líder Kim Jong Un ter desfilado um míssil balístico de longo alcance nunca antes visto pelas ruas de Pyongyang.

O míssil foi lançado às 5:51 da manhã de Seul em Sinpo, um local na costa leste da Coreia do Norte, onde tem um estaleiro e que ano passado afirmou-se ter testado um míssil balístico lançado por submarinos, disse o comandante Dave Benham, porta-voz do Comando do Pacífico dos EUA no Havaí.

Benham disse que o tipo de míssil que foi disparado domingo ainda estava sendo avaliado. Os chefes de Estado Maior da Coreia do Sul, que confirmaram o fracasso do lançamento, também disseram que estavam trabalhando na análise do tipo de míssil.

Um alto funcionário dos EUA disse ao The Wall Street Journal que o projétil não era um míssil balístico intercontinental. O lançamento foi visto como um sinal da determinação da Coreia do Norte de levar adiante seu programa de armas mesmo depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter alertado Pyongyang contra qualquer comportamento belicoso e de os EUA enviarem um grupo de porta-aviões para as águas ao redor da Península Coreana.

"O presidente e sua equipe militar estão cientes do lançamento de mísseis mais recente da Coreia do Norte sem sucesso", disse o secretário de Defesa, Jim Mattis, em um comunicado. "O presidente não tem mais comentários." Fonte: Dow Jones Newswires.

