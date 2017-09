Mísseis da Coreia do Norte podem atingir Europa, diz ministra francesa

A ministra de Defesa da França, Florence Parly, alertou que a Coreia do Norte pode desenvolver mísseis balísticos que atingiriam a Europa "antes do que se imagina", segundo informações do jornal português Diário de Notícias.

"O cenário de uma escalada em direção a um conflito de grandes proporções não pode ser descartado", afirmou, em evento com militares.

A ministra anunciou que a França vai passar a ter drones armados, arma que apenas um pequeno grupo de países, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e Itália, possuem.

Veja Também

Comentários