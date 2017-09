Missão Cassini termina nesta sexta com dramático mergulho sobre Saturno

Depois de passar 13 anos explorando Saturno e suas diversas luas, a espaçonave Cassini, da Nasa, realizará nesta sexta-feira, 15, um mergulho final na atmosfera do planeta e será consumida pelas chamas.

De acordo com a agência espacial americana, o final dramático da Cassini foi planejado para que a espaçonave - agora quase sem combustível - não corra o risco de se chocar com Titã e Enceladus, o que poderia contaminar essas luas de Saturno com algum vestígio remanescente de material biológico da Terra.

O mergulho em Saturno encerra a última fase da missão, iniciada no dia 22 de abril. Nessa fase, batizada pelos cientistas de "Grand Finale", a nave realizou um longo passeio em uma região onde nenhuma outra espaçonave jamais chegou: em 22 sobrevoos, a Cassini passou pela brecha de 2,4 mil quilômetros entre os anéis congelados de Saturno.

A previsão é de que a Cassini perca o contato com a Terra às 8h55, um minuto depois de entrar na atmosfera de Saturno, a cerca de 1,9 mil quilômetros de altitude em relação à espessa camada de nuvens que cobre o planeta. Durante o mergulho na atmosfera, a velocidade da nave será de 113 mil quilômetros por hora.

Quando a espaçonave começar e entrar em contato com a atmosfera de Saturno, seus propulsores de controle de altitude estarão produzindo curtos disparos contra o gás do ambiente. Com isso, a antena em forma de disco da nave permanecerá apontada para a Terra para enviar os preciosos dados finais da missão.

À medida que a Cassini se aprofundar na atmosfera, cada vez mais espessa, os propulsores serão forçados a aumentar a atividade, passando de 10% para 100% de sua capacidade no intervalo de um minuto. Com os propulsores disparados na força máxima, a Cassini perderá a estabilidade e começará a despencar.

Ao perder a comunicação com a Terra, a Cassini estará a aproximadamente 1,5 mil quilômetros da cobertura de nuvens de Saturno. Nesse ponto, a espaçonave começará a queimar como um meteoro. Cerca de 30 segundos após a perda do sinal, a nave se despedaçará em dois minutos todos seus fragmentos já terão sido totalmente consumidos pela atmosfera saturnina.

Por causa do tempo que os sinais de rádio levam para chegar de Saturno até a Terra, os eventos ocorrem no planeta dos anéis 83 minutos antes de serem observados. Isso significa que, embora a Cassini comece a despencar sobre Saturno e perca a comunicação às 10h31, o último sinal enviado pela nave só será recebido na Terra 83 minutos depois.

"O derradeiro sinal da espaçonave será como um eco. Ele irradiará pelo Sistema Solar por cerca de uma hora e meia depois que Cassini já tiver encontrado seu fim. Mesmo sabendo disso, a missão da Cassini não terá chegado ao fim enquanto ainda recebermos seus sinais", disse Earl Maize, gerente de projetos da Cassini no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da Nasa, em Pasadena, na Califórnia.

Sinais valiosos

A última transmissão da Cassini será captada pelas antenas da Rede de Espaço Profundo da Nasa, localizada em Camberra, na Austrália. Esses sinais, porém, não incluem imagens, que não serão feitas durante o mergulho em Saturno. A taxa de transmissão de dados necessária para enviar imagens é muito alta, o que poderia impedir o envio dos últimos dados científicos, considerados de alto valor.

As últimas imagens da Cassini foram feitas na quinta-feira, 14 e incluem fotos das luas Titã e Enceladus, de características dos anéis e uma montagem colorida de Saturno e seus anéis, incluindo a aurora no polo norte do planeta. A missão custou US$ 3,9 bilhões (cerca de R$ 12,2 bilhões), com investimentos da Nasa, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Italiana.

