Missa de sétimo dia de Teori Zavascki reúne família e juristas em Porto Alegre

A missa de sétimo dia do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki reuniu hoje (25) em Porto Alegre a família, amigos e juízes e desembargadores que trabalharam com o magistrado. A homenagem ocorreu na Paróquia Nossa Senhora de Mont’Serrat, na zona norte da capital gaúcha.

Teori morreu na última quinta-feira (19) em um acidente aéreo em Paraty (RJ). No fim da celebração, a filha do ministro, Liliana Zavascki, dedicou uma mensagem emocionada ao pai. “Deus te quer de volta lá em cima e é difícil entender que tenha sido neste momento tão importante da tua vida. Eu queria que Ele tivesse te emprestado um pouco mais. Se eu pudesse te escrever uma carta agora, eu diria que perde o Brasil, e ganha o céu.”

Após a missa, um dos filhos de Teori, Francisco Zavascki, pediu que os detalhes da investigação do acidente sejam acompanhados, “que não reste dúvida a ninguém” sobre as causas que levaram à queda do avião que levava o ministro e mais quatro pessoas. “Seja a verdade qual for, que ela apareça”, disse. Francisco voltou a dizer que, no momento, não acredita em teorias “para qualquer dos lados”.

O corpo de Teori Zavascki foi enterrado no último sábado (21) em Porto Alegre. O velório, que ocorreu no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, teve a participação do presidente da República, Michel Temer, e outras autoridades.

