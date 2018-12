MIS realiza pré-lançamento do filme Câmara de Espelhos com entrada franca

Campo Grande (MS) – O Museu da Imagem e do Som (MIS) realiza nesta terça-feira (4.12), às 19 horas, o pré-lançamento do filme Câmara de Espelhos, da cineasta recifense Dea Ferraz, que estreia no circuito comercial a partir do dia 6 de dezembro. Vão estar presentes a produtora executiva do filme, Luiza Cavalcanti, e a distribuidora, Laura Pimentel.

O filme é basicamente um registro de uma época e sua desconstrução. Trata-se de um documentário que expõe a realidade de uma sociedade brasileira machista e patriarcal, e, através de depoimentos de homens que estão inseridos em uma caixa preta, divididos em grupos e previamente selecionados para participar do projeto, eles são instigados a falar sobre temas como casamento, aborto, sexo, violência.

Construída dentro de uma caixa preta, uma sala de estar recebe homens variados e coloca-os diante do espelho social. O que nos dizem da imagem feminina que se apresenta? E nós? Onde estamos? Dentro, fora ou no limite da caixa?

Por meio de entrevistas realizadas com vários homens moradores da Região Metropolitana de Recife, este é um retrato aprofundado sobre o universo masculino e sobre como os homens enxergam o papel das mulheres na sociedade ocidental, tradicionalmente patriarcal e machista, e uma exploração minuciosa sobre a identidade feminina, sobre as violências sofridas pelas mulheres no Brasil e até mesmo sobre o cenário social e político do País.

Após a publicação de um anúncio nos classificados de um jornal de grande circulação em Recife, convocando homens dos “18 aos 80 anos com interesse em aparecer no cinema” (um chamado, por si só, passível de diversas interpretações), formaram-se dois grupos de discussão, cada um com seis ou sete (a razão da inconstância não é revelada) integrantes.

Sentados em forma de semicírculo, são confrontados com imagens em uma televisão e convidados a refletir a respeito. O que veem vão de reportagens sobre abuso sexual a clipes de música que exploram a sexualidade feminina como artifício de venda e sedução comercial. Os comentários que seguem, por outro lado, percorrem caminhos óbvios. A princípio eles não se conhecem, e por isso tentam exercer algum controle e respeito entre si. Mas, com o desenrolar da conversa, as manifestações começam a ser mais naturais.

O filme circulou por diversos festivais, como o 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro – Brasília, DF (2016); 12º Panorama Internacional Coisa de Cinema – Salvador, BA (2016); 20º Forum.Doc BH – Belo Horizonte, MG (2016); 9º Janela Internacional de Cinema do Recife – Recife, PE (2016); 13ª Mostra de Cinema do FIG – Garanhuns, PE (2017) e 10º Festival de Cinema de Triunfo – Triunfo, PE (2017), melhor Direção.

Dea Ferraz, diretora e roteirista, estudou jornalismo e fez especialização em documentários na EICTV – Cuba. A diretora, que pesquisa a linguagem documental há mais de 15 anos, atualmente tem como foco de estudo os chamados filmes-dispositivos. É dessa pesquisa que nasce Câmara de Espelhos e é a partir dela que novas buscas se estabelecem. Tendo em seu currículo curtas, médias e um longa-metragem, a diretora é ganhadora de prêmios em Festivais no México, Argentina, Cuba e Brasil. Câmara de Espelhos é considerado pela diretora seu primeiro longa-metragem autoral, resultado de uma longa pesquisa pessoal.

Para a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, a exibição do filme no Museu é importante pelo fato de o MIS ser também um espaço de debate. “Assuntos como o feminismo devem estar constantemente na pauta das nossas atividades. Assim, receber esta produção de fora do Estado com parte da equipe para falar do tema e do processo de realização vai ao encontro da política do museu e dinamiza o acesso do público”.

Classificação etária: 14 anos

Duração: 1h19

Local: Museu da Imagem e do Som de MS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e Cidadania (avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro)

Telefone: (67) 3316-9178

Entrada Franca

https://www.facebook.com/CamaradeEspelhos/

Mais informações com Juliana Beltrao (11) 94817-9073

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)