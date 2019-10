MIS realiza mostra de cinema em homenagem aos 120 anos de Hitchcock

Campo Grande (MS) – O Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza na próxima semana, de terça a quinta (29 a 31 de outubro) , a Mostra Hitchcock – 120 anos de Suspense e Terror, em homenagem ao mestre do suspense. As exibições acontecem sempre às 19 horas, com entrada franca. A curadoria é do Estúdio Tranze.

Alfred Hitchcock nasceu em 1988 em Londres e faleceu em abril de 1980, em Los Angeles. É considerado o maior e um dos mais influentes cineastas da história do cinema. Dirigiu 53 longas-metragens em sua carreira, e tornou-se famoso pelas frequentes aparições em seus filmes, recurso chamado de “cameo” na linguagem cinematográfica.

Seu primeiro filme de sucesso, “The Lodger: A Story of the London Fog”, de 1927, ajudou a conceber o gênero suspense, e o filme “Blackmail”, de 1929, foi o primeiro filme britânico falado. Apesar de indicado seis vezes ao Oscar, cinco vezes como melhor diretor e uma como melhor produtor, jamais recebeu a cobiçada estatueta.

O estilo “hitchcockiano” inclui o uso de movimento de câmera para emular o olhar de uma pessoa, tornando os espectadores em voyeurs, e concebendo planos para maximizar a ansiedade e o medo.

O suspense de Hitchcock trouxe inovações técnicas nas posições e movimentos das câmeras, nas elaboradas edições e nas surpreendentes trilhas sonoras que realçam os efeitos de suspense e terror. O clima de suspense é acentuado pelo uso de música forte e dos efeitos de luz.

Um conceito original nos filmes de Hitchcock é o “MacGuffin”, um termo usado pelo cineasta para inserir um objeto que serve de pretexto para avançar na história sem que ele tenha muita importância no conteúdo da mesma. O MacGuffin de Psicose é o dinheiro roubado do patrão. O dinheiro só serve para conduzir a personagem Marion Crane até o Motel Bates, mas ao chegar ao motel o dinheiro perde a importância no desenrolar da história.

Se você quer conhecer um pouco da filmografia do Mestre do Suspense, reserve um tempinho na sua agenda da semana que vem e compareça à Mostra. A entrada é de graça! Confira abaixo a sinopse dos filmes que serão exibidos:

Dia 29, terça-feira – Psicose – Duração: 109 minutos. Classificação: 14 anos

Sinopse: Marion Crane é uma secretária (Janet Leigh) que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Durante a fuga à carro, ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega em um velho hotel. O estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso chamado Norman Bates (Anthony Perkins), que nutre um forte respeito e temor por sua mãe. Marion decide passar a noite no local, sem saber o perigo que a cerca.