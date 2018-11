Ministros do G20 se encontram em jantar na véspera da cúpula

Os ministros da área econômica dos 19 países e mais a União Europeia que compõe o G20, de Estados convidados e representantes de organismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) se reuniram, em Buenos Aires, para um jantar que serviu de encerramento para um ano de reuniões na Argentina, na véspera da cúpula presidencial.

O jantar foi ontem (29) à noite. Apesar de ter sido realizado em um centro de convenções, no bairro da Recoleta, a portas fechadas, sem a presença da imprensa, a organização do G20 divulgou fotografias nas quais se vê os convidados em um ambiente cordial, entre eles o anfitrião e ministro de Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne.

Nas imagens também aparece a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, que esteve várias vezes na Argentina este ano e cuja visita ganhou relevância pelo acordo de ajuda financeira que o país assinou com o organismo no último mês de junho.

A Argentina obteve dois empréstimos do FMI apenas este ano. O tema é considerado polêmico internamente e o presidente argentino, Mauricio Macri, é alvo de críticas, pois as exigências de contrapartida do Fundo são bastante rigorosas.

A Cúpula dos Líderes do G20, para a qual já chegaram a Buenos Aires praticamente todos os convidados, entre eles os presidentes Michel Temer, o norte-americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping, reúne temas delicados, como a controvérsia comercial envolvendo Estados Unidos e China.

A Argentina recebe a reunião por ter presidido o grupo em 2018.

*Com informações da EFE.