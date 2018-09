Ministros de Brasil e Venezuela se reúnem nos EUA após meses de tensão

O primeiro encontro do ministro brasileiro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, com o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, depois da suspensão das relações entre os dois países, ocorrida em dezembro, está marcado para amanhã (27) às 12h40 (horário de Washington, EUA) e 13h40 (horário de Brasília).

A reunião ocorreria hoje (26), mas foi adiada. O encontro será em Nova York, aproveitando que ambos participam das reuniões da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A conversa ocorre nove meses depois da expulsão do embaixador brasileiro em Caracas, Ruy Pereira, e do acirramento das críticas do governo brasileiro à gestão do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e ao êxodo de imigrantes venezuelanos.

No Brasil, a chegada diária de 600 a 800 venezuelanos, via Roraima, virou tema constante da política nacional e das eleições. O estado sofre com as ameaças de interrupção no fornecimento de energia da Venezuela e de ações de cooperação.

O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, foi à Venezuela, no começo do mês, e esteve com autoridades venezuelanas, que asseguraram que não haveria desabastecimento de energia na região.

Além do Brasil, Colômbia, Equador e Peru também estão entre os países que mais recebem imigrantesvenezuelanos. O chanceler venezuelano afirmou hoje que os “meios de comunicação fabricam um conflito em torno de uma suposta crise migratória”.