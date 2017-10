Ministros da UE criticam Trump e expressam apoio ao acordo nuclear do Irã

Os ministros de Relações Exteriores da União Europeia (UE) atacaram hoje a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar o aval de Washington ao acordo nuclear do Irã, classificando a iniciativa de grave erro que pode levar a um confronto com Teerã.

Durante reunião em Luxemburgo, os ministros do bloco disseram que a Europa apoiará o acordo de 2015, mantendo suspensas as sanções que haviam sido anteriormente impostas a Teerã. Alguns deles alertaram também que o governo Trump está se isolando em grandes questões internacionais ao recuar em certos compromissos fechados pelos EUA.

Na última sexta-feira, Trump se recuou a certificar o acordo nuclear, com o argumento de que trata-se de um pacto fraco que deu grandes vantagens ao Irã, abrindo o caminho para Teerã desenvolver armas nucleares.

Trump não retirou os EUA do acordo e também não pressionou o Congresso americano a restabelecer sanções contra Teerã. Washington, porém, quer que os congressistas revejam a legislação para que sanções sejam retomadas se o Irã descumprir novas regras mais rígidas a ser discutidas mais adiante.

"Acho que o acordo que temos com o Irã é muito importante", comentou o ministro de Relações Exteriores da Holanda, Bert Koenders. "Acho que seria um grande erro se um dos parceiros tomasse outra direção." Fonte: Dow Jones Newswires.

