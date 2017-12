Ministros árabes fazem reunião de emergência no Cairo, após decisão de Trump

Ministros de Relações Exteriores de nações árabes estão se reunindo na capital do Egito, Cairo, em um encontro de emergência para formular uma responsa à decisão do presidente americano, Donald Trump, de considerar Jerusalém a capital israelense.

O encontro ministerial reúne diplomatas dos Estados-membros da Liga Árabe. A reunião acontece em meio a ondas de manifestações contra a decisão do líder americano, principalmente na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

No Cairo, líderes religiosos cancelaram um encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, marcado para o próximo dia 20, em protesto à decisão da Casa Branca. Fonte: Associated Press.