Ministro visita única criança brasileira que está só em abrigo nos EUA

O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, visita (18), em Nova York, a única criança brasileira que está sozinha em um abrigo norte-americano. É um menino de 8 anos, que foi separado dos pais que tentavam entrar nos Estados Unidos e foram considerados imigrantes ilegais.

Para o ministro, o fato da criança não conviver com outros brasileiros aumenta ainda mais o risco de vulnerabilidade. Segundo Rocha, o importante é verificar de perto como está o menino, que não tem com quem falar português, nem convive com outros brasileiros.

De acordo com o último balanço do Ministério das Relações Exteriores, há ainda 40 crianças e adolescentes brasileiros separados dos pais em território americano.

A separação de pais e filhos brasileiros levou o ministro dos Direitos Humanos aos Estados Unidos para uma série de reuniões. Ainda nesta terça-feira, Gustavo Rocha terá conversas com representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), fs Organização Internacional para Migração (OIM) e do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ACNUDH).

Amanhã (18) Gustavo Rocha tem reuniões na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vinculada à Organização dos Estados Americanos (OEA), e com o secretário-geral da OEA, Luís Almagro.

*Com informações da repórter Paola De Orte, da NBR/EBC