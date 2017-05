Ministro russo reage com sarcasmo a pergunta sobre demissão de diretor do FBI

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, reagiu hoje com sarcasmo a uma pergunta sobre a demissão ontem do diretor do FBI, James Comey, pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Durante sessão de fotos de Lavrov com o Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, um repórter perguntou aos dois se a demissão de Comey afetaria a reunião entre os dois diplomatas.

Em resposta, Lavrov disse: "Ele foi demitido? Você está brincando. Você está brincando". Em seguida, Lavrov balançou a mão num gesto de impaciência e deixou o recinto em companhia de Tillerson.

Antes de ser demitido, Comey investigava possível interferência de Moscou durante a campanha eleitoral dos EUA.

Lavrov deverá se reunir mais tarde com Trump na Casa Branca. Fonte: Associated Press.

