Ministro norte-coreano diz que ameaça de Trump é 'som de um cachorro latindo'

O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, descreveu como "o som de um cachorro latindo" a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de destruir totalmente o país asiático.

Os comentários foram a primeira resposta de Pyongyang ao discurso de estreia de Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira, durante a qual ele prometeu "destruir totalmente" a Coreia do Norte caso seja provocado. Trump também chamou o líder do país, Kim Jong-un, de "homem foguete".

Para o ministro, "seria o sonho de um cachorro se ele pretendesse nos assustar com o seu latido". Ri deve fazer um discurso na ONU nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias Yonhap. Fonte: Associated Press.

