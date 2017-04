Ministro japonês renuncia após comentário sobre tsunami que atingiu país em 2011

O ministro da Reconstrução do Japão, Masahiro Imamura renunciou ao cargo nesta quarta-feira, um dia após ter feito um comentário considerado ofensivo sobre o terremoto e o tsunami que abalaram o país em 2011.

Imamura disse durante uma reunião de trabalho do Partido Liberal Democrata (PLD), realizada na véspera, que foi uma sorte o desastre do dia 11 de março de 2011 ter atingido o nordeste do país e não a área metropolitana de Tóquio. Logo após ele pediu desculpas.

Entretanto, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, declarou que a fala foi "extremamente inadequada e dolorosa" para as vítimas do tsunami.

Imamura foi designado para a pasta durante a última reformulação do gabinete de Abe, ocorrida em agosto de 2016. Fonte: Associated Press.

