Ministro espera negociar até fim do prazo para saída do Reino Unido da UE

O ministro do Reino Unido encarregado de negociar a saída do país do Reino Unido da União Europeia, David Davis, afirmou nesta quarta-feira esperar que as negociações com o bloco não terminem até o último momento antes da saída oficial do bloco, prevista para março de 2019.

Davis disse que a UE tende a tomar decisões no último minuto. "E isso é precisamente o que espero que aconteça", comentou.

O diálogo está travado em vários pontos, entre eles o tamanho da conta que Londres precisará pagar para acertar seus compromissos com a UE. Muitas empresas temem as consequências da falta de um acordo até a data, que tiraria o Reino Unido do mercado comum e da união alfandegária do bloco.

Davis disse aos parlamentares britânicos nesta quarta-feira que as negociações no último minuto serão "de estresse muito elevado, muito emocionantes para todos que estiverem acompanhando". Fonte: Associated Press.