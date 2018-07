Ministro dos Direitos Humanos divulga nota de pesar por morte de colaboradora

O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, distribuiu nota de pesar em que "lamenta profundamente" a morte de Janaína Romão Lúcio, colaboradora da Secretaria Nacional de Cidadania da pasta. "Em nome de todo o ministério, (o ministro) compartilha do luto e manifesta sua solidariedade aos familiares e colegas de trabalho", diz a nota.

De acordo com a nota, a polícia investiga a hipótese de feminicídio. Janaína foi assassinada ontem a facadas pelo ex-marido em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. "O ministro repudia com veemência a violência contra as mulheres e reforça a gravidade desta situação. O ministério está em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para acompanhar de perto as investigações do assassinato de Janaína", acrescenta a nota.