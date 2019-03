Ministro do STM, General Lucio Mário de Barros Góes fará abertura do Simpósio de Direito Militar

O evento é organizado pelas Comissões de Segurança Pública, Direito Militar e Assuntos de Defesa e Estudos Estratégicos com apoio da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Uniderp e entidades da área - Foto: Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove de 26 a 28 de março o I Simpósio de Direito Militar. O Ministro do Superior Tribunal Militar (STM), General Lucio Mário de Barros Góes fará a abertura do evento nesta terça-feira, às 19 horas no auditório da Uniderp.

O evento é organizado pelas Comissões de Segurança Pública, Direito Militar e Assuntos de Defesa e Estudos Estratégicos com apoio da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Uniderp e entidades da área.

‘História da Justiça Militar, Organização e Competências, ante e nova legislação’ será o tema da palestra do General Lucio Mário de Barros Góes na abertura do Simpósio.

Na sequência, o Tenente Coronel Murilo profere a palestra “A história do Direito Militar nas Constituições de 1924 a 1988”.

O evento, que abre o calendário de eventos na área, segue na quarta e quinta-feira com palestras que envolvem o Direito Penal Militar, a Segurança Nacional, Marinha, Escola Superior de Guerra (ESG), Direito Processual Militar, entre outros assuntos.

A Presidente da Comissão de Segurança Pública, Claudia Paniago, frisou sobre a integração entre as instituições. “Conseguir fazer essa junção de esforços da sociedade com os órgãos da segurança e da defesa em Mato Grosso do Sul é muito positivo. É o resumo de um trabalho em conjunto da sociedade civil, organizações governamentais, âmbito estadual e federal em prol de um mesmo objetivo, dar conhecimento a essa área do Direito Militar, que não é tão conhecida entre os acadêmicos e advogados”.

“Essa aproximação do meio acadêmico com o meio militar é o objetivo do evento organizado pelas Comissões”. O Presidente da Comissão de Assuntos de Defesa e Estudos Estratégicos, Marco Antônio Barbosa ressaltou “a presença de integrantes da Escola Superior de Guerra, Presidente da Instituto Brasileiro de Direito Militar, Ministro STM, Tribunal Militar de SP, entre outros”.

O Presidente da Comissão de Direito Militar da OAB/MS, Paulo Alberto Doreto destaca a importância do fomento ao estudo do Direito Militar. “Campo Grande é uma das poucas capitais do país que tem Justiça Militar, Estadual e Federal em funcionamento e abriga o Comando Militar do Oeste. No entanto, são poucas as faculdades que contam em sua grade curricular com a disciplina Direito Militar e por isso, muitos advogados desconhecem, não atuam na área por se quer ter a opção de conhecimento. A partir desse evento, nós pretendemos popularizar, trazer o Direito Militar à discussão, como mais uma opção de atuação do advogado e diminuir, assim, a distância entre teoria, prática e a advocacia”.