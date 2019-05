Ministro de Relações Exteriores venezuelano diz que país pode receber mais russos

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que o país pode ampliar a presença de especialistas militares russos no país, pois Moscou e Washington acusam um ao outro de interferir na crise do país.

Arreaza disse a repórteres que "no momento, há uma comissão de especialistas (russos) na Venezuela, que poderia ser expandida".

A Rússia apresentou profunda cooperação militar com a Venezuela ao longo dos anos, incluindo o fornecimento de armas e aviões. Enviou consultores militares para a nação latino-americana este ano, com o crescimento das tensões diante das tentativas do líder da oposição, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, de derrubar o presidente Nicolás Maduro. Fonte: Associated Press.