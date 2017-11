Ministro de Finanças do México renuncia ao cargo

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou nesta segunda-feira a renúncia de seu ministro de Finanças, José Antonio Meade. De acordo com a imprensa local, Meade tem intenção de se registrar no Partido Revolucionário Institucional (PRI) para buscar a candidatura presidencial.

Meade será substituído por José Antonio González Anaya, que deixa a direção da Petróleos Mexicanos (Pemex). A companhia, por sua vez, passará a ser dirigida por Carlos Alberto Treviño Medina. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)