Ministro das Relações Exteriores sinaliza avanços no projeto da Rota Bioceânica

Com objetivo consolidar o corredor rodoviário bioceânico até o Chile e garantir o escoamento da produção sul-mato-grossense para outros países, o governador Reinaldo Azambuja acompanhado do senador Waldemir Moka participou, em Brasília, de reunião com Aloysio Nunes Ferreira, Ministro das Relações Exteriores.

Na ocasião, o Ministro se mostrou otimista em levar o projeto da Rota Bioceânica adiante, uma vez que as relações comerciais e a competitividade do Estado via Pacífico saem fortalecidas, conforme explica do senador Moka.

Reinaldo Azambuja destacou o empenho da bancada federal de Mato Grosso do Sul que foi ágil ao articular a aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto de construção da ponte rodoviária sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho.

O senador Moka destaca ainda o avanço na contratação da pavimentação asfáltica da ligação entre Carmelo Peralta e Ponzo Hondo, também em território paraguaio – obras consideradas fundamentais para viabilizar a chamada Rota da Integração.

O ministro das Relações Exteriores assegurou que o Paraguai já licitou trechos da rodovia entre Carmelo Peralta, vizinha a Porto Murtinho, e Pozo Hondo, na fronteira com a Argentina, totalizando mais de 500 quilômetros.

Com esta obra e a construção da ponte binacional sobre o rio Paraguai, abre-se um novo caminho rodoviário para chegar aos portos situados na costa do Pacífico, interligando Mato Grosso do Sul com o Paraguai, Argentina e Chile.

Aloysio Nunes adiantou ao governador Reinaldo Azambuja e ao senador Waldemir Moka que o presidente Michel Temer volta a tratar do assunto com o Paraguai em reunião bilateral marcada para setembro.

O encontro que discutiu o assunto aconteceu nessa quarta-feira, 23 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

