Ministro da Transparência apresenta Pró-Ética para empresários do Mato Grosso do Sul

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul (Fiems), realizará em Campo Grande, um encontro com empresários e entidades da economia para divulgar o Pró-Ética 2017. No evento, o ministro Torquato Jardim apresentará os critérios e benefícios do programa de fomento à integridade. O objetivo é estimular a participação de diversos setores; além de destacar a importância da ética e transparência tanto no ambiente corporativo, quanto na relação de negócios entre os setores público e privado.

O encontro acontecerá no auditório da Fiems, nessa quarta-feira (29), às 9h. Entre os convidados estão instituições representativas e filiados dos setores agropecuário, industrial e comercial, como: a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul (Fecomércio MS) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MS).

O Ministério da Transparência já promoveu quatro encontros regionais nas cidades de Manaus (AM), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO). Até o final de abril, outras seis capitais receberão a divulgação do Pró-Ética: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Prevenção e combate à corrupção

O Pró-Ética foi criado, em 2010, em parceria com o Instituto Ethos. A iniciativa, pioneira na América Latina, é um reconhecimento do Governo Federal a empresas que, independente do porte ou ramo de atuação, investem em boas medidas de prevenção e combate à corrupção. Neste ano, o prazo para participação vai até 28 de abril.

Participação

O Pró-Ética 2016 registrou um recorde histórico de inscrições. No total, 195 companhias, de diversos portes e ramos de atuação, manifestaram interesse em participar da avaliação. O número foi 101% superior à edição de 2015. No final, 25 empresas foram aprovadas.

As premiadas na última edição foram: ABB Ltda., 3M do Brasil, Alphatec S.A., Banco do Brasil, Banco Santander Brasil, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Chiesi Farmacêutica Ltda., Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Dudalina S.A., Duralex S.A., EDP Energias do Brasil, Elektro Redes S.A., Enel Brasil S.A., Granbio Investimentos S.A., ICTS Global, Itaú Unibanco, JLL Ltda., Microsoft Informática Ltda., Natura Cosméticos S.A., Neoenergia S.A., Nova/SB Comunicação Ltda., Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software S.A., Serasa Experian, Siemens Ltda. e Tecnew Informática.

Serviço

Empresa Pró-Ética 2017 - Mato Grosso do Sul

Data: Quarta-feira, 29 de março de 2017

Horário: 9h

Local: Auditório da FIEMS (Edifício Casa da Indústria) - Avenida Afonso Pena, 1.206, Amambaí - Campo Grande (MS)

