Ministro da Saúde tem alta médica em SP e segue para Curitiba

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, teve alta médica na manhã dessa sexta-feira, 10, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde quinta-feira, 9, depois de passar mal durante evento. Barros participava da cerimônia de abertura do Seminário Organizações Sociais de Saúde, realizado no hospital, quando teve um mal-estar por volta das 10h, de acordo com a assessoria do ministério.

Barros passou por uma bateria de exames, pois na última semana foi submetido a um cateterismo e colocação de stent. De acordo com sua assessoria, os exames não constataram nenhuma alteração e estão normais. Depois dos exames, ele ficou em observação e foi liberado na manhã desta sexta.

A assessoria do ministro disse ainda que ele segue para sua residência, em Curitiba, e a partir de segunda-feira, 13, estará em férias por uma semana, conforme já publicado no Diário Oficial da União (DOU).