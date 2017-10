Ministro da Saúde libera R$ 2 milhões para vítimas da tragédia em Janaúba

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou hoje (12) os hospitais de Janaúba e Montes Claros, em Minas Gerais. As unidades de saúde prestam assistência às vítimas da tragédia na creche Gente Inocente, localizada na cidade de Janaúba. Há uma semana, um incêndio levou a morte de 11 pessoas, das quais nove crianças, uma professora e o segurança da instituição, responsável por atear fogo no local.

Segundo Barros, o município de Janaúba receberá R$ 1 milhão para reembolso de gastos da prefeitura com a tragédia. O Hospital Pronto Socorro João XXIII, unidade referência no tratamento de queimados em Belo Horizonte, que atende feridos no incêndio, receberá R$ 2 milhões. A Santa Casa de Montes Claros, que também recebe vítimas da tragédia, receberá o mesmo valor para compra de equipamentos, medicamentos e outros insumos usados no tratamento a queimados. Durante a visita, o ministro se reuniu com autoridades locais para definir as condições do repasse de recursos.

Nesta terça (10), o governo federal anunciou o repasse de R$ 8,7 milhões para ações de apoio à tragédia ocorrida na creche em Janaúba. Ao todo, serão R$ 3,7 milhões destinados à construção de duas creches e conclusão de uma quadra esportiva, além dos R$ 5 milhões destinados à área de saúde.

