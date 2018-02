Ministro da Holanda renuncia após ter mentido sobre reunião com Putin

Em tom emocionado, Zijlstra anunciou sua saída do governo no início de um debate no qual seria interrogado por legisladores sobre as dúvidas relativas ao episódio - Foto: TPO

O ministro das Relações Exteriores holandês, Halbe Zijlstra, renunciou ao posto nesta terça-feira, após admitir que mentiu ao dizer que participou de uma reunião na qual o anfitrião havia sido o presidente da Rússia, Vladimir Putin, há mais de dez anos. Em tom emocionado, Zijlstra anunciou sua saída do governo no início de um debate no qual seria interrogado por legisladores sobre as dúvidas relativas ao episódio.

"A Holanda merece um ministro acima de qualquer dúvida", afirmou ele. Membro do partido VVD do primeiro-ministro Mark Rutte, de centro-direita, Zijlstra é o primeiro ministro a renunciar desde que a atual coalizão de quatro partidos chegou ao poder, no ano passado.