Ministro da França se demite após polêmica por contratar filhas

O ministro do Interior da França, Bruno Le Roux, pediu demissão nesta terça-feira, após a revelação de que ele usou dinheiro público para empregar as filhas em seu escritório no Legislativo. A decisão representa a segunda vez nos últimos meses no país onde uma controvérsia do tipo sacode a política francesa. Promotores apresentaram acusações preliminares contra o candidato presidencial François Fillon por uso de fundos públicos para financiar empregos falsos para sua família.

Fillon afirma que os parentes trabalharam de fato e se recusou a retirar o nome da disputa presidencial. Le Roux, por sua vez, diz que não fez nada de errado, mas decidiu deixar o posto para não atrapalhar o ministério durante a investigação. Nesta terça-feira, promotores anunciaram uma investigação preliminar sobre a decisão do agora ex-ministro de empregar suas filhas em postos temporários na Assembleia Nacional enquanto era deputado.

Le Roux disse que as tarefas foram feitas pelas filhas. Segundo o jornal Quotidien, Le Roux contratou as duas filhas por meio de 24 contratos diferentes de 2009 a 2016. Os contratos, que começaram quando as meninas estavam no Ensino Médio, em geral duravam várias semanas durante férias escolares. Le Roux disse que deu às filhas a oportunidade de descobrir o mundo do trabalho. Fonte: Dow Jones Newswires.

