Ministro da Educação assina ordem de serviço para construção da Unidade da Mulher e da Criança

Em solenidade realizada na tarde de ontem (21) no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou a ordem de serviço e a liberação de recursos para a construção da Unidade da Mulher e da Criança (UMC), prédio anexo ao hospital, que terá mais de 9 mil metros quadrados, e se destinará a atendimentos nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia.

O evento contou com a presença do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Kleber Morais, da reitora da UFGD, Liane Maria Calarge, dos parlamentares da bancada federal – senadores Simone Tebet e Pedro Chaves e deputados Geraldo Resende e Teresa Cristina –, do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, da prefeita de Dourados, Délia Razuk, da presidente da Câmara Municipal, Daniela Hall, e diversas autoridades, inclusive de municípios que compõem a macrorregião de Dourados e serão diretamente beneficiados com a nova Unidade de atendimento.

Para a superintendente do HU-UFGD, Mariana Croda, a viabilização da obra da UMC equivale à concretização de um sonho antigo. “Estamos vivendo aqui a realização de um sonho, e um sonho grande, uma grande conquista. Trabalhamos hoje com uma taxa de ocupação de 182% na nossa maternidade, ou seja, atendemos quase o dobro da nossa capacidade, porque o hospital cresceu muito e já não cabemos nele. Esse projeto representa a possibilidade de atender com dignidade a nossa população e também de melhorar as condições de ensino, de receber e formar os acadêmicos de Medicina, de ampliar os programas de residência”, assinalou.

O presidente da Ebserh lembrou a importância do projeto no cenário da saúde pública. “Administramos hoje 39 hospitais universitários federais e sabemos o que representa essa conquista, sobretudo com relação à melhora do atendimento prestado à população que mais necessita”, comentou Kleber Morais.

Em seu pronunciamento, o ministro Mendonça Filho também assinalou o emprenho de todos pela viabilização da obra da UMC, e salientou a excelência do trabalho da gestão do HU-UFGD: “Mariana, você é qualificada e competente, e essa conquista é fruto de seu trabalho, do esforço de sua equipe”, disse à superintendente.

Projeto

A construção da UMC é um projeto que teve início em 2009. Desde então, foram feitas várias tentativas para iniciar a obra, mas questões de ordem financeira e burocrática adiaram o projeto.

Em maio de 2015, uma parceria da Ebserh com a UFGD e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), trouxe de volta a possibilidade de se efetivar a obra. Com o investimento de R$ 1,1 milhão, proveniente do Programa Nacional da Reestruturação dos Hospital Universitários Federais (Rehuf), a Unops participou da gestão e elaboração de todos os projetos de arquitetura e engenharia, que foram entregues em 2016.

Desde então, é realizado um trabalho conjunto entre a Ebserh, a UFGD e a bancada de parlamentares de Mato Grosso do Sul junto ao governo federal, para garantir o recurso necessário à execução da obra. Foram disponibilizadas pelo MEC verbas de emendas de deputados e senadores como forma demonstrar o compromisso para atender a uma necessidade urgente de toda a macrorregião de Dourados.

O projeto elaborado tem como objetivo principal ampliar a capacidade de serviços já existentes na instituição, através de uma infraestrutura que ofereça maior conforto e segurança aos pacientes e colaboradores. A edificação contará com tudo que é boa prática em infraestrutura hospitalar e sustentabilidade, como climatização 100% centralizada, sistema de aproveitamento de energia térmica solar, aproveitamento de águas pluviais, energia elétrica ininterrupta e sistemas eletrônicos especiais, como IT-Médico, chamada de enfermagem, circuito fechado de TV, sonorização, detecção e alarme de incêndio, monitoramento e segurança no acesso.

Obra

A obra será executada em etapas, de forma modular, ou seja, ao ser concluída cada fase, o espaço já pode ser usufruído, sem interferir na fase seguinte. A primeira etapa, terá início neste segundo semestre, e a previsão é que esteja concluída em 24 meses.

Será uma edificação com área construída de 6.370,68 metros quadrados, além de 18 mil metros quadrados de urbanismo (estacionamento, pavimentação, paisagismo, passeio e guaritas) e infraestrutura completa.

Com a primeira etapa concluída, a UMC ofertará 55 leitos e serviços de pronto-atendimento pediátrico, pronto-atendimento obstétrico, alojamento conjunto da maternidade, Centro de Parto Normal com cinco quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), Centro Obstétrico com quatro salas cirúrgicas, Ambulatório Pré-Natal de Alto Risco, além de estruturas de apoio, como sala de plantão, área de apoio a Ensino e Pesquisa, brinquedoteca e área de convivência, com café e recepção geral.

A segunda etapa consiste em uma área construída de 3.304,42 metros quadrados, que abrigará futuramente mais 80 leitos, distribuídos entre as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Pediátrica e Neonatal, Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), além de estruturas de apoio, como Banco de Leite Humano, Ambulatório Segmento Recém-Nascido, plantão e apoio ao Ensino e Pesquisa. O tempo de obra estimado para a segunda etapa é de 12 meses.

O custo total da obra, incluindo as duas etapas, é estimado em R$ 51.404.671,72, portanto, a verba destinada pelo MEC e pela Ebserh será suficiente para conclusão da primeira parte do prédio, já que a empresa venceu o processo licitatório apresentando orçamento de R$ 33.993.107,31.

Sobre a Ebserh

Desde setembro de 2013, o HU-UFGD é filiado à Ebserh, estatal vinculada ao MEC, que administra atualmente 39 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

O órgão, criado em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações nas 50 unidades existentes no País, incluindo as não filiadas à Ebserh.

