Ministro da Defesa viaja aos EUA para encontro com Bolton e Shanahan

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, terá uma agenda extensa de reuniões esta semana com integrantes do governo americano de Donald Trump nas áreas de Defesa e Segurança. Como mostrou o Broadcast Político, antes de embarcar para os Estados Unidos, no domingo, 24, Azevedo teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para tratar das conversas que terá ao longo da semana.

O objetivo principal da viagem é a Conferência de Ministros da Defesa da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, na próxima sexta-feira, 29. Um dia antes, haverá reuniões bilaterais com ministros da Defesa e um encontro com o chefe da Missão Permanente do Brasil junto à ONU.

Hoje, Azevedo está em Washington e terá uma reunião com o general James Taylor, diretor do departamento de investigação criminal dos EUA, chamado CID, na Embaixada do Brasil em Washington. Também vai se encontrar com embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral, adidos militares e generais das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Na terça-feira, 26, terá encontro com o secretário de Segurança Nacional, John Bolton, na Casa Branca, pela manhã. No período da tarde, terá encontro com o secretário de Defesa dos EUA, Patrick Shanahan, no Departamento de Defesa. os dois também jantarão juntos no mesmo dia. No dia seguinte, terá reunião com empresários do grupo Cohen.