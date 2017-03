Ministro da Bélgica vem ao Brasil

Com o objetivo de fortalecer as relações comerciais com o Brasil, terceiro maior parceiro de negócios do Porto de Gent, acontece na próxima terça-feira, 04 de abril, o mais importante evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, a Intermodal South America, terá início. Em sua 23ª edição, reúne autoridades nacionais e internacionais, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP), para debaterem sobre o futuro do setor. Entre elas, o Ministro-Presidente de Flandres (Região Norte da Bélgica), Geert Bourgeois.

Bourgeois é mais uma presença confirmada para a solenidade de abertura do evento, às 11h30, ao lado do Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella; da Ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino; do Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Alberto José Macedo Filho; e dos representantes das principais associações e entidades do setor.

Os interesses econômicos de Flandres no Brasil são grandes. A região é a mais importante importadora europeia de sucos de frutas do Brasil, além de se posicionar como o porto de entrada de outros produtos nacionais. “Nós queremos manter e fortalecer ainda mais o volume de negócios entre o Brasil e Flandres”, afirma o Ministro-Presidente.

O país é o terceiro maior parceiro de negócios do Porto de Gent, isso devido ao transporte de minério de ferro e sucos de frutas. Além disso, em 2015, foi o sexto maior parceiro marítimo da Antuérpia, onde está outro importante porto da região. Também há o porto de Zeebrugge, que concentra-se na atração de produtos nacionais como alimentos, papel e celulose.

Segundo o adido-econômico e comercial de Flandres em São Paulo, Yves Lapere, a forte presença dos portos da Bélgica na Intermodal não é apenas uma coincidência. “A Intermodal é o local ideal para encontrar os tomadores de decisões brasileiros e os internacionais”, destaca.

“A Intermodal tem a tradição de ter o maior estande de empresas flamengas na América Latina, ao mesmo tempo que há espaço suficiente para cada participante fazer networking de maneira eficiente, apresentar seus projetos, fechar negócios e desenvolver parcerias”, completa Geert Bourgeois.

Agenda do Ministro-Presidente - Logo após a abertura oficial da feira, Bourgeois visitará alguns estandes e à partir das 14h15 ficará disponível para entrevistas no estande dos Portos da Bélgica. Sua agenda inclui ainda uma reunião com o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e um encontro com empresários brasileiros interessados em ampliar sua atuação internacional através de Flandres.

