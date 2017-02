Ministro britânico diz que parceria com os EUA nunca esteve tão forte

O ministro da Defesa do Reino Unido, Michael Fallon, disse hoje que a parceria de defesa entre os britânicos e os americanos nunca foi tão forte e que o presidente dos EUA, Donald Trump, provavelmente galvanizou os esforços dos dois países para fortalecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e estimular aliados a contribuir mais para a defesa mútua.

Fallon, que está agendado para conversar com o secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, na próxima semana, disse em uma entrevista que a longa aliança de defesa entre os EUA e o Reino Unido não foi afetada pelos EUA ou internacionalmente após a eleição de Trump.

Fallon tornou-se a mais recente autoridade britânica a oferecer apoio público à administração de Trump, apesar da preocupação generalizada entre os britânicos em relação a uma ampla gama de posições nacionais e estrangeiras.

Fallon afirmou, durante uma viagem à capital iraquiana curda, Arbil, que os EUA e o Reino Unido concordam que os parceiros da Otan devem fazer mais para contribuir para a aliança. Fallon deveria visitar as tropas britânicas que treinam as forças iraquianas e curdas.

"A parceria de defesa britânico-americana é a mais profunda, a mais forte parceria de defesa em qualquer parte do mundo", disse Fallon. "Foi a primeira-ministra britânica que foi o primeiro líder estrangeiro a ir na Casa Branca e a defesa e a segurança estavam no topo da agenda, e foi a nossa primeira-ministra que confirmou o compromisso dos Estados Unidos com a Otan". Fonte: Dow Jones Newswires.

