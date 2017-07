Ministro alemão compara Turquia com Alemanha Oriental

O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, comparou a Turquia com a Alemanha Oriental, após o governo alemão ter reforçado sua posição em relação a Ancara, após a prisão de uma ativista de direitos humanos.

Na quinta-feira, o governo alemão disse aos seus cidadãos que tivessem cuidado caso viajassem para a Turquia. Na edição desta sexta-feira do jornal Bild, Schaeuble comentou que Ancara agora está prendendo as pessoas arbitrariamente e não cumpriu os padrões consulares mínimos.

"Isso me lembra como as coisas costumavam ser na Alemanha Oriental. Foi claro para quem viajou para lá: se algo acontecer com você, ninguém poderá ajudá-lo", disse o ministro alemão. De acordo com ele, se a Turquia não parar com esse "jogo", a Alemanha terá que dizer às pessoas: "você viaja para a Turquia por sua própria conta em risco". Fonte: Associated Press.

