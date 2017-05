Ministra da Saúde da Venezuela é demitida após dados sobre mortalidade infantil

A ministra da Saúde da Venezuela, Antonieta Caporale, foi demitida pelo presidente Nicolás Maduro, um dia após a divulgação de números sobre a mortalidade infantil no país. Os dados foram divulgados pela primeira vez em mais de dois anos, segundo a rede britânica BBC.

De acordo com o jornal local El Universal, o relatório do ministério reconheceu um aumento de 30,12% na mortalidade infantil e de 65% na mortalidade materna entre 2015 e 2016. O diário diz que a Federação Médica Venezuelana afirma que os hospitais funcionam com apenas 3% dos medicamentos e insumos necessários.

O novo ministro da Saúde do país é Luis López Chejade, um farmacêutico de 43 anos que já foi vice-ministro de Hospitais.

A saúde venezuelana é bastante afetada pelo colapso econômico que vive o país. A forte restrição às importações, diante da crise, acentuou a escassez de medicamentos, remédios e outros itens básicos, lembra o periódico local.

