Ministra Argentina diz que Macri visitará Trump em "três ou quatro meses"

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Susana Malcorra, informou há pouco que o presidente Mauricio Macri deve visitar o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em "três ou quatro meses". Se for confirmado, será o primeiro encontro de um líder sul-americano com Trump, que tomou posse no último dia 20 de janeiro. O primeiro chefe de Estado recebido pelo novo presidente dos EUA foi a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Susana deu a informação à TV Bloomberg durante participação no encontro de ministros de Relações Internacionais do G-20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo), que ocorre hoje e amanhã em Bonn, na Alemanha. Pela agenda do ministro brasileiro José Serra no Itamaraty, na terça-feira (14), ele se deslocou de São Paulo para Bonn para participar do evento.

Veja Também

Comentários