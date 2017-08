Ministério Público vai averiguar a Santa Casa de Campo Grande

A aprovação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, ocorreu durante a Sessão do Pleno, desta quarta-feira (09/08), quando os conselheiros acataram o pedido de averiguação prévia, formulado pelo Ministério Público de Contas, no âmbito da Prefeitura de Campo Grande e da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), entidade mantenedora do Hospital de Caridade “Santa Casa” em razão de matérias divulgadas por diversos veículos de comunicação que dão conta de que o Pronto Socorro do mencionado hospital encontra-se, desde o dia 02 de agosto de 2017, fechado à demanda espontânea sob alegação de superlotação.

