Ministério Público inaugura novas instalações da Unidade do Gaeco em Dourados

Da redação, com informações do MPMS

Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos participou da solenidade - Divulgação

Em pouco mais de três anos, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul já contabilizou números expressivos, foram 56 operações, 596 mandados de busca e apreensão e 321 mandados de prisão. Esses dados apresentados marcaram a inauguração, na sexta-feira (5), das novas instalações do Gaeco em Dourados (MS).

A solenidade foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos e contou com a presença do Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico, Humberto de Matos Brittes; Procuradora de Justiça e Diretora-Geral da Escola Superior do MPMS, Jaceguara Dantas da Silva; Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público, Antonio Siufi Neto; Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; Promotora de Justiça e Secretária-Geral do Ministério Público, Bianka Karina Barros da Costa; Promotora de Justiça e Coordenadora do GAECO, Cristiane Mourão Leal Santos; Promotor de Justiça e Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Romão Avila Milhan Junior; Promotor de Justiça Elcio Felix D’Angelo, titular da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados.

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos entregou uma lembrança à Promotora de Justiça Claudia Loureiro Ocariz Almirão por integrar o GAECO de Dourados durante o período de 29 de maio de 2012 a 04 de abril de 2019 e desempenhar suas atividades com êxito e presteza.

O Procurador-Geral de Justiça também entregou ao Promotor de Justiça Elcio Felix D’Angelo, titular da 14ª Promotoria de Justiça, a Portaria que foi publicada hoje (5) designando-o para dar continuidade aos trabalhos da Unidade do GAECO de Dourados. Ele agradeceu todos que contribuíram para o seu aperfeiçoamento profissional e em especial ao Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos e à Promotora de Justiça e Coordenadora do GAECO Cristine Mourão Leal Santos pelo privilégio de integrar o Grupo. “Obrigado por terem me confiado o cargo e espero responder a contento”.

Para a Promotora de Justiça e Coordenadora do GAECO Cristiane Mourão Leal Santos, a inauguração da Unidade de Dourados significa um importante passo no combate ao crime organizado. “Nessa data, na segunda maior cidade do Estado, nós inauguramos a nova sede do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado”.

A Coordenadora destacou que o GAECO se tornou, ao longo dos anos, um dos órgãos mais respeitados no Estado “e este respeito foi construído ao longo de muitos anos por cada membro do MPMS que passou pelo GAECO e aqui ao meu lado tenho dois, Dr. Paulo Passos e Dr. Antonio Siufi”. Ela disse que parte deste respeito construído pelo GAECO também se deve a atuação da Promotora de Justiça Claudia Loureiro Ocariz Almirão. Ela agradeceu também o trabalho dos integrantes do GAECO e deu boas-vindas ao Promotor de Justiça Elcio Felix D’Angelo.

Cristiane Mourão disse que o GAECO é uma verdadeira junção competente de duas Instituições, Ministério Público e Polícia Militar. “Hoje temos 32 Policiais Militares que trabalham conosco, e trabalham muito, dão a sua vida e o seu sangue, e juntos com os Promotores de Justiça reforçam o que é o GAECO aqui em Mato Grosso do Sul. Somos muito respeitados e eu fico muito orgulhosa de ser Coordenadora de um Grupo tão seleto como este”, enfatizou.

Em sua fala, o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos agradeceu a presença de todos e ressaltou que o Ministério Público é um dos principais protagonistas das mudanças que a sociedade brasileira almeja.

Sobre a importância do GAECO para o Ministério Público Estadual e para a sociedade, Paulo Passos disse que “para nós do Ministério Público de Mato Grosso do Sul o GAECO é um dos mais destacados órgãos internos da Instituição. E ele reforçou “vocês colegas juntamente com os Policiais Militares que integram o GAECO fazem a diferença”.

Novas Instalações

A Unidade do GAECO em Dourados possui três pavimentos, composto por recepção, três salas de trabalho, dois gabinetes, duas copas, uma sala de reuniões, auditório com capacidade para trinta pessoas, duas salas de arquivo, alojamentos masculino e feminino, sanitários, depósito, CPD, lavanderia e dez vagas de estacionamento.

A obra contemplou serviço de adaptação e ambientação com estudos de leiaute, instalações de equipamentos de segurança como catraca, porta com detector de metais e scanner de objetos. Estas instalações atendem às normas de acessibilidade, bem como às Resoluções de Segurança Institucional do Ministério Público.

As adaptações necessárias para atender as especificidades do GAECO foram idealizadas pela Secretária-Geral do Ministério Público, Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa e fiscalizadas pela equipe do Departamento de Engenharia do Ministério Público Estadual.