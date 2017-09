Ministério Público Federal recebe inscrições para seleção de estagiários

O MPF/MS (Ministério Público Federal) recebe até dia 15 as inscrições para seleção de estagiários. As vagas são para alunos do ensino médio e acadêmicos de Direito e Jornalismo.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal do MPF/MS (www.mpf.mp.br/ms) e clicar na aba "Estagie conosco". Na sequência, até o dia 15 de setembro, o candidato deve comparecer à unidade do Ministério Público em Campo Grande e fazer a confirmação presencial da inscrição.

O MPF fica localizado na avenida Afonso Pena, 4444, Vila Cidade. Nesta etapa, é facultativa a entrega de duas latas de leite em pó para doação.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 850 para os acadêmicos e R$ 590 para os alunos de nível médio, além do pagamento de vale-transporte, no valor de R$ 7 por dia estagiado. As provas devem ser aplicadas em primeiro de outubro.

