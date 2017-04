Ministério Público Estadual recebe até maio inscrições para processo seletivo de estagiários

O MPE-MS (Ministério Público Estadual) abre processo seletivo para contratação de estagiários para atuação em vários municípios do Estado. Os contratos são para cadastro de reserva, com duração mínima de seis meses e máxima de dois anos de atuação.

Com remuneração variando entre R$ 646 e R$ 1.800, as oportunidades são para estudantes que estejam cursando entre pós-graduação, graduação e curso técnico e os contratados exercerão cargas horárias de 20h a 30h semanais. Os candidatos deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição com valores entre R$ 50 e R$ 80.

São 191 vagas para alunos de pós-graduação em Direito; Administração; Área Ambiental; Desenvolvimento de Sistemas; Economia; Psicologia e Serviço Social.

Também há vagas para alunos de graduação. Para Administração são 22 oportunidades; duas para Arquitetura e Urbanismo; uma para estudantes de Comunicação/Jornalismo; 22 para acadêmicos de Direito; quatro para Engenharia Ambiental ou Sanitária; duas para Engenharia Civil e duas para Engenharia Elétrica.

Para acadêmicos de Geografia há duas vagas; duas também para Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; duas para estudantes de Tecnologia em Produção de Mídia; quatro para Serviço Social;Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Ciências Econômicas; Engenharia Agronômica; Engenharia da Computação; Publicidade e Propaganda e Tecnologia em Redes de Computadores. E para estudante de que esteja cursando Técnico em Segurança do Trabalho.

O processo de seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, prevista para o dia 4 de junho de 2017 e para alguns cargos, também haverá prova discursiva. Não poderão se inscrever alunos que estejam cursando o último período de seus cursos, pois é necessário que haja cumprimento de no mínimo seis meses de contrato.

As inscrições acontecem até o dia 8 de maio de 2017 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura), no www.fapec.org.

