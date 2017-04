Ministério Público Estadual apresenta nesta sexta-feira os vencedores do 1º Prêmio de Jornalismo Jorge Góes

Participaram do concurso, profissionais de comunicação que tiveram matérias publicadas em jornal, rádio, web ou televisão e com registro profissional da função de jornalista (DRT) / Divulgação

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar do Passos, e da Procuradora de Justiça e Supervisora da Assessoria de Comunicação, Ariadne de Fátima Cantú da Silva, anuncia, nesta sexta-feira (07), os vencedores do “1º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público de Mato Grosso do Sul”.

O evento acontece no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na Procuradoria-Geral de Justiça, às 8h.

O Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes foi lançado em outubro (28/10) e vai premiar matérias jornalísticas cujas pautas estejam relacionadas à atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em defesa dos direitos relacionados aos temas: Meio Ambiente, Patrimônio Público, Infância e Juventude, Direitos Humanos, Criminal e outros temas referentes à defesa dos interesses difusos e coletivos. Será concedido um valor total de R$ 23.000,00 (vinte e dois mil reais) em prêmios.

Participaram do concurso, profissionais de comunicação que tiveram matérias publicadas em jornal, rádio, web ou televisão e com registro profissional da função de jornalista (DRT).

Os vencedores receberão prêmios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os primeiros lugares de cada categoria (Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo e Web), quatro prêmios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para os segundos lugares de cada categoria (Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo e Web), quatro prêmios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para os terceiros lugares de cada categoria (Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo e Web), e um prêmio no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o primeiro colocado da categoria Acadêmico.

