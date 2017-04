Ministério Público do Rio denuncia Marcos Harter por agressão

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou na segunda-feira, 24, o ex-participante do Big Brother Brasil Marcos Harter por delitos de lesão corporal contra Emilly Araújo. Segundo nota oficial, o ex-BBB agrediu a jovem com "fortes beliscões, que causaram um hematoma no braço esquerdo da vítima por motivo fútil, que seria ciúme".

Em outro momento, o denunciado ofendeu novamente a integridade corporal de Emilly, com um apertão no antebraço direito, que acarretou um novo hematoma roxo. As lesões constam em Laudo de Corpo Delito", descreve o MP-RJ.

Para o promotor de Justiça Gianfilippo Pianezzola, as agressões, tanto físicas quanto psicológicas, consistem em violência doméstica e familiar, pois os dois tinham um relacionamento amoroso.

Durante a 17ª edição do Big Brother Brasil, o relacionamento de Emilly e Marcos Harter chamou atenção nas redes sociais pelos comportamentos dele, considerados abusivos. Pouco antes da final do programa, o médico foi excluído do reality por ter agredido a participante - que venceu o programa.

Veja Também

Comentários