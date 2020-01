Ministério Público abre inscrições para o 3º Prêmio de Jornalismo Jorge Góes

Da Redação, com informações do MPMS

As inscrições vão até fevereiro - Ilustração

Com o intuito de divulgar e prestigiar matérias jornalísticas veiculadas na imprensa que apresentem o trabalho do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul na defesa dos interesses da sociedade, a Instituição lança nesta segunda-feira (13) o 3º Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes.

Nesta 3ª edição, o Prêmio, que busca reconhecer e estimular a atuação da imprensa como difusora de informação, de transformação social e formadora de opinião, abordará o tema “MPMS na defesa do meio ambiente”. Serão selecionados os trabalhos jornalísticos veiculados no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019.

Os profissionais poderão concorrer às categorias: impresso, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo e “web”. Há ainda a categoria acadêmico, que premiará trabalhos jornalísticos na “web” que tenham sido produzidos por estudantes de graduação e cuja publicação tenha ocorrido em veículos de comunicação de âmbito acadêmico.

Os prêmios variam de R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00, conforme colocação e categoria. As inscrições serão gratuitas e presenciais, e deverão ser realizadas no período de 13 de janeiro a 21 de fevereiro deste ano.

A solenidade de entrega das premiações está prevista para novembro de 2020, em local a ser definido pela Comissão Organizadora.