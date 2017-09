Ministério do Turismo inicia pesquisa para identificar perfil do turista nacional

Entender o perfil do viajante brasileiro e obter, assim, informações que auxiliem a formulação de políticas públicas de estímulo ao setor de viagens no país. Esse é o objetivo de uma pesquisa que o Ministério do Turismo irá fazer com moradores de 137 municípios brasileiros. O processo será dividido em duas etapas: cadastro de pessoas interessadas em participar e, posteriormente, aplicação do questionário com as perguntas definidas pela Pasta. A primeira fase terá início esta semana e tem como meta cadastrar 30 mil domicílios.



Caberá à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), realizar as ligações para as residências de municípios selecionados - 27 capitais e outras 110 cidades - para coletar informações sobre as viagens realizadas nos últimos 12 meses e identificar os interessados em participar da pesquisa de Demanda Doméstica a ser iniciada no primeiro trimestre de 2018. A seleção dos municípios foi feita a partir de uma amostra aleatória que buscou ampliar a representatividade da pesquisa.



A metodologia da pesquisa a ser implementada em 2018, com coleta de dados por Painel, é pioneira no Brasil para o monitoramento da atividade turística. Com ela será possível obter resultados da movimentação dos fluxos de turistas e dos seus gastos entre as diferentes regiões do País. O último levantamento de turismo doméstico foi realizado em 2011.



“Temos um enorme potencial de turismo doméstico e queremos avançar para garantir que cada vez mais brasileiros possam viajar pelo seu país. Para isso, precisamos entender o comportamento desses turistas: o que desejam, destinos preferidos e atividades mais procuradas”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.



Em abril, o governo federal lançou o Brasil + Turismo, pacote de ações para impulsionar o turismo no país. Uma das metas é chegar, em 2022, a 100 milhões de viajantes domésticos, ante os 60 milhões registrados atualmente.

Veja Também

Comentários