Ministério do Trabalho e Emprego fiscaliza posto de combustível na avenida Afonso Pena

O posto de combustíveis tereré, localizado na avenida Afonso pena, 5.188, em frente ao shopping Campo Grande-ms, será fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na tarde de hoje (06), afim de verificar o cumprimento de direitos trabalhistas e de segurança e medicina do trabalho, semelhante ao que foi feito recentemente na cidade de Dourados.

O presidente do Sinpospetro-MS, José Hélio da Silva, estará acompanhando os trabalhos de fiscalização do MTE.

Como é a fiscalização do MTE nos postos de combustíveis.

O Ministério do Trabalho e Emprego é órgão federal responsável pelas questões que concernem às relações de trabalho. Por meio de suas Superintendências Regionais, os auditores fiscais realizam a fiscalização nos postos de trabalho, incluindo os postos de combustíveis.



A finalidade dessa fiscalização é garantir que as empresas estejam respeitando os direitos de seus empregados, bem como as normas regulamentadoras. Essas normas determinam os cuidados com a segurança e a saúde dos trabalhadores, a fim de evitar ou, pelo menos, minimizar os riscos de um acidente de trabalho.



Não há prévio aviso de fiscalização, os auditores fiscais apenas se apresentam como tal e procedem à fiscalização. Não há, portanto, necessidade de intimação e o proprietário ou gerente da empresa é obrigado a permitir a fiscalização e apresentar os documentos solicitados.



Após a inspeção, o autor pode atestar que a empresa está atuando dentro das normas legais, pode advertir para que a empresa se adeque às exigências legais, como também pode multar ou embargar a empresa.







