Ministério do Planejamento atesta excelência da EBC em governança corporativa

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está entre as melhores empresas públicas da administração federal, segundo avaliação divulgada hoje (10) pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A certificação, sinônimo de selo de qualidade de gestão, é resultado do primeiro ciclo de estudo que acompanhou indicadores de governança das empresas estatais de controle direto da União.

Das 48 empresas pesquisadas, a EBC está entre as 12 melhor avaliadas, alcançando o segundo melhor nível (Nível 2) no estudo. No nível máximo (nível 1), figuraram cinco bancos, além da Eletrobras, Petrobras e a Empresa Gestora de Ativos (Emgea). No universo das 12 empresas com melhor certificação, a EBC é a única dependente do Orçamento da União. Isso demonstra que a gestão da EBC é comparada à das estatais mais competitivas e que detêm as melhores práticas de mercado. No nível 2, a EBC está ao lado do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Casa da Moeda, o que demonstra o esforço bem sucedido da atual gestão e do elevado nível de modernidade da empresa.

“A Lei 13.303 [Lei das Estatais] veio para modernizar a prática de gestão das estatais, estabelecendo critérios de transparência e de capacitação de seus gestores. A EBC, nesse sentido, tem sua agenda de adaptações a essa lei em ritmo avançado, como demonstrou a classificação. Ela tem boas práticas corporativas e elevado nível de capacitação de seus gestores”, afirmou o secretário-executivo da EBC, Flávio Coutinho.

O objetivo do estudo do Ministério do Planejamento é apoiar e promover iniciativas para que todas as empresas possam atingir integralmente a Lei nº 13.303 de 2016, conhecida como Lei das Estatais. Para isso, a Secretaria da Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) aplicou metodologia de acompanhamento baseada em três dimensões: Gestão, Controle e Auditoria; Transparência das Informações; e Conselhos, Comitês e Diretoria. Com os dados, foram aferidas notas que classificam e certificam as empresas estatais em um dos quatro Níveis de Governança (IG-SEST).