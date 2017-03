Ministério do Meio Ambiente reforça apoio à Campanha da Fraternidade

Brasília - O ministro Sarney Filho formaliza o apoio do ministério à Campanha da Fraternidade 2017 (Marcelo Camargo/Agência Brasil) / Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério do Meio Ambiente reforçou o apoio à Campanha da Fraternidade 2017, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o tema Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida. O ministro Sarney Filho disse que a iniciativa fortalece a conservação e conscientiza para a preservação.

“Eu acredito que a campanha veio na hora certa. Como estamos vendo, os nossos biomas estão sob ameaça de desmatamento. Na Amazônia, o desmatamento que vinha em queda nos últimos dez anos, aumentou nos dois últimos anos. E quando você afeta os biomas, afeta o reabastecimento dos rios. Por isso, a importância dessa parceria com a CNBB”, acrescentou o ministro.

Para dom Leonardo Steiner, secretário-geral da entidade, o tema é um alerta sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente. “Escolhemos esse tema olhando para a realidade dos nossos biomas, que estão sendo agredidos, mas têm grande beleza. Esses biomas precisam ser cuidados, se não cuidarmos da nossa casa comum [o meio ambiente] não teremos futuro como humanidade”, afirmou.

Dom Leonardo ressaltou que o descaso com os biomas pode gerar problemas futuros. “Deixar de cuidar dos biomas nos traz muitos problemas, como os que já estamos tendo, por exemplo a falta de água, os rios poluídos, a falta de saneamento básico. Se cuidarmos, nós temos futuro. E a natureza quer ser cuidada, porque ela cuida de nós”, completou.

A Campanha da Fraternidade 2017 tem como lema cultivar e guardar a criação e aborda os seis biomas brasileiros, suas características e significados, desafios e as principais iniciativas já existentes na defesa da biodiversidade e da cultura dos povos originários.

Entre as ações propostas está o aprofundamento de estudos e debates nas escolas públicas e privadas sobre o tema. Além disso, a campanha chama a atenção para a necessidade de a população defender o desmatamento zero para todos os biomas e sua composição florestal.

No Brasil, a Campanha da Fraternidade é lançada há mais de 50 anos e sua abertura oficial sempre ocorre na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma.



Estagiária, sob supervisão da editora Graça Adjuto

Veja Também

Comentários