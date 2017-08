Ministério do Esporte seleciona 654 propostas para o Programa Segundo Tempo

O Ministério do Esporte divulgou hoje (11) as propostas selecionadas para o Programa Segundo Tempo (PST). No total, foram escolhidas 654 propostas para os programas Segundo Tempo Padrão e Segundo Tempo Universitário e 43 para o Programa Segundo Tempo Paradesporto.

Segundo o ministério, nas três modalidades, as propostas que obtiveram uma pontuação inferior a 40% do total possível de 350 pontos foram desclassificadas. O prazo para apresentar recurso contra o resultado vai até o dia 22 de agosto, no caso das modalidades Padrão e Universitário, e até o dia 20 de agosto para o PST Paradesporto.

As propostas selecionadas, entre projetos de entes públicos e de instituições públicas de ensino, receberão recursos do Orçamento Geral da União para implantação e desenvolvimento do programa. Os projetos deverão oferecer práticas corporais que estimulem o desenvolvimento integral dos beneficiados, estimular os valores sociais e culturais inerentes às práticas corporais e oferecer condições pedagógicas adequadas para a prática esportiva educacional.

O Programa Segundo Tempo é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte com o objetivo de democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educacional, promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente daqueles que se encontram em áreas de vulnerabilidade social e, preferencialmente, regularmente matriculados na rede pública de ensino. O PST Paradesporto e o PST Universitário são vertentes do Programa Segundo Tempo, para atender prioritariamente a pessoas com deficiência e à comunidade universitária.

