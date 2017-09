Ministério do Esporte confirma emenda de Dagoberto

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) recebeu a confirmação do ministro do Esporte do envio de R$ 150 mil para a realização de um evento em Bodoquena. Em audiência realizada na quarta-feira (20), o ministro Leonardo Picciani prometeu incluir a emenda parlamentar na previsão de investimentos do Ministério.

Para Dagoberto, a efetivação da emenda é mais uma importante vitória do mandato. “O ministro entendeu a pertinência do nosso pedido e garantiu que irá efetivar os recursos para Bodoquena. Agora vamos acompanhar de perto a tramitação desse pedido. Nossa atuação nas demandas municipalistas tem surtido efeitos concretos”, afirmou o deputado.

Veja Também

Comentários