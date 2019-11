Ministério divulga lista de empresas aprovadas no Selo Mais Integridade

Empresas vencedoras poderão utilizar a marca do selo nas embalagens - Reprodução

A Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a relação de empresas aprovadas no segundo edital do prêmio Selo Mais Integridade. A lista foi publicada nessa segunda-feira (4) no Diário Oficial da União.

As empresas aprovadas são: Agrícola Xingu; Citri Agroindustrial; Mig Plus Agroindustrial; Três Corações Alimentos; Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal e Usina Monte Alegre.



Outras nove empresas já haviam sido premiadas na edição do ano passado e tiveram a aprovação renovada este ano. São elas: Adama Brasil; Adecoagro Vale Do Ivinhema; Baldoni Produtos Naturais Comércio Indústria; Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio; Iharabras Indústrias Químicas; Indústria e Comércio de Alimentos Supremo; Rio Branco Alimentos; Rivelli Alimentos e Trop Frutas do Brasil.



O resultado foi definido pelo Comitê Gestor do Selo Mais Integridade e homologado pela Secretaria Executiva do Mapa. A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer no início de dezembro.



As empresas vencedoras poderão utilizar a marca do selo nas embalagens de seus produtos a partir da data de publicação desta Portaria até a data de publicação da nova portaria de premiação e renovação do exercício subsequente.



O Selo tem por objetivo reconhecer as iniciativas do mercado nacional que promovam relacionamento íntegro e ético entre si e com o setor público; e mitigar riscos de ocorrência de fraudes e corrupção nas relações entre os setores público e privado ligado ao agronegócio.