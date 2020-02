Ministério desenvolve projeto para aprimorar agrometeorologia

Da Redação, com informações do Mapa

Oficina agrometeorologia realizada durante evento do Mapa - Divulgação

Entre os dias 28 a 30 de janeiro de 2020, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coordenou a Oficina de Projetos Estratégicos Corporativos (PECs) de Agrometeorologia, vinculado ao Programa AGIR - Agro Gestão Integrada de Riscos, que tem como propósito atender aos principais desafios da gestão de riscos climáticos no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo a coordenadora da Assessoria de Gestão Estratégica do Mapa, Ana Carolina Peixoto de Castro Martins, “as informações que foram coletadas pela equipe que desenvolve o projeto são lançadas de forma criativa usando as ferramentas de melhores práticas em projetos no software SA Strategic Adviser, recém-adquirido pelo Mapa".



De acordo com o diretor do Inmet, Carlos Edison Gomes, a previsão é lançar o projeto até meados de fevereiro. “O projeto proporciona maior eficiência na entrega de resultados das ações previstas até 2022. A agricultura é atividade econômica mais dependente das condições de tempo e clima. O nosso objetivo é integrar os produtos agrometeorológicos para melhorar a tomada de decisões desse setor”.



Participaram da oficina representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Embrapa Informática Agropecuária e do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola. Os participantes foram capacitados para elaborar o projeto desde a etapa de proposição, planejamento, termos de abertura e planos de gerenciamento até o encerramento.