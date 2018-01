Ministério da Saúde envia mais 1 milhão de seringas para São Paulo

Barros afirmou que o alerta foi feito em acordo com a equipe técnica da pasta e que ele tem como objetivo principal chamar a atenção para o número de pessoas suscetíveis - Foto: Estadão

O Ministro da Saúde Ricardo Barros afirmou que mais um milhão de seringas para fracionamento serão encaminhadas para São Paulo nos próximos dias. A medida será adotada numa resposta ao aumento dos distritos de saúde da capital paulista incluídos na estratégia de fracionamento de vacina de febre amarela.

Com a confirmação da morte de um macaco pela doença na região do Zoológico de São Paulo, na zona sul, quatro novos distritos foram incluídos na campanha de vacinação, que se inicia nesta quinta-feira, 25.

Com a expansão, a previsão é de que mais 2 milhões de pessoas tenham de ser imunizadas. O Ministério da Saúde espera que nesses quatro distritos 1,5 milhão de cidadãos recebam doses fracionadas e 500 mil, doses integrais.

A confirmação da morte do macaco, na avaliação do ministro, altera apenas a área de expansão da vacinação, mas não aumenta o risco de febre amarela urbana. "Estamos agindo de acordo com o protocolo", disse.

Nesta segunda-feira, 22, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um comunicado na qual alerta para o alto risco de mudança no patamar de transmissão da doença por causa do grande número de pessoas não vacinadas morando em áreas onde há atualmente a circulação do vírus.

Barros afirmou que o alerta foi feito em acordo com a equipe técnica da pasta e que ele tem como objetivo principal chamar a atenção para o número de pessoas suscetíveis. Por causa da febre amarela, o Brasil foi classificado pela OMS como grau 2 em emergência em saúde desde o ano passado. Tal indicação exige uma resposta da entidade internacional similar a que oi oferecida por ocasião dos furacões Irma e Maria, no Caribe.

De acordo com técnicos do ministério, não há, no momento, nenhuma discussão para se elevar o grau de emergência para 3, o mais alto na escala. Dia 29, chegam ao Brasil dois técnicos destacados pela OMS para acompanhar o fracionamento de vacina de febre amarela em São Paulo. A expectativa do governo é vacinar, em 15 dias, 20 milhões de pessoas em São Paulo, Rio e Bahia, Estados que vão fazer o fracionamento.

Barros recomendou que pessoas que neste carnaval vão para regiões de risco para febre amarela, se vacinem pelo menos 10 dias antes da viagem.