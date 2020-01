Ministério da Saúde descarta caso de coronavírus em Niterói

O Ministério da Saúde afirmou nesta segunda-feira, 27, que o quadro clínico do paciente que está internado no Hospital Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, não se enquadra com os critérios adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o coronavírus. Nas redes sociais, a pasta disse que o governo está preparado para "identificar possíveis casos". O paciente, no entanto, continuará sendo acompanhado.

A Fundação Municipal de Saúde, da Prefeitura de Niterói, afirmou que monitorava o homem com suspeita da doença. Medidas preventivas foram adotadas, conforme protocolos. "No momento, o paciente permanece estável", acrescentou a nota.

Com sintomas semelhantes aos das pessoas diagnosticadas com a doença, o homem deu entrada no hospital de Niterói, onde ficou em área isolada. Ele desembarcou na semana passada da China.

Outros casos

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira que fez contato nas Filipinas com a família brasileira com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Segundo o governo brasileiro, os membros da família não apresentam sintomas da doença, mas aguardam resultados de testes de infecção. Eles estiveram recentemente Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus.

O coronavírus já infectou mais de 2,7 mil pessoas e causou a morte de ao menos 80 na China.

Além disso, há casos confirmados da doença em outros 14 países, incluindo Estados Unidos, França e Japão. / COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL