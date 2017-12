Ministério da Saúde aumenta repasse para Hospital São Julião

O Hospital São Julião não tinha aumento do valor de repasse per capita há 10 anos. A União é responsável por 50% do custei do funcionamento da Unidade especializada - divulgação

O Ministério da Saúde publicou ontem (22) a portaria 3.576, que aumentou o repasse mensal de recursos destinados ao Hospital São Julião. Os valores atuais foram acrescidos em R$ 350 mil mensais e em R$ 4,2 milhões por ano. Os recursos foram solicitados a Pasta pela direção do Hospital e pelo deputado Geraldo Resende (PSDB).

No dia 31 de outubro, o deputado Geraldo Resende recebeu em seu gabinete em Brasília, a Irmã Sílvia Vecellio, diretora do Hospital São Julião e Amilton Alvarenga diretor-executivo da instituição, além da ex-secretária estadual de saúde Beatriz Dobashi, presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos. Na reunião foi apresentada a demanda por mais recurso para a instituição.

O parlamentar comemorou a publicação da portaria que disponibiliza o valor. "Tenho um profundo respeito pela Irmã Sílvia e conheço a atuação da ex-secretária Beatriz Dobashi. Coloquei-me a disposição para atuar junto aos governos Federal e Estadual para viabilizar a demanda por investimentos apresentada. Conversei com o ministro da Saúde Ricardo Barros, defendi tecnicamente a importância do valor para a instituição. O ministro me informou nesta manhã sobre a portaria", afirmou Resende.

Hospital tem 76 anos, iniciou suas atividades como referência para o tratamento da hanseníase e após cerca de 30 anos, tornou-se referência em dermatologia sanitária, inclusive como campo de prática para essa disciplina, no curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje possui seis salas cirúrgicas, que produzem 500 cirurgias por mês, um ambulatório com 14 especialidades, que atende 5 mil pessoas mensalmente.

O Hospital São Julião não tinha aumento do valor de repasse per capita há 10 anos. A União é responsável por 50% do custei do funcionamento da Unidade especializada.